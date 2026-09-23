NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein LKQ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 23.09.2016 wurde die LKQ-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 35.68 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.803 LKQ-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.09.2026 66.12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 23.59 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 33.88 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von LKQ belief sich zuletzt auf 5.85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch