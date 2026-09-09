LKQ Aktie 1693853 / US5018892084
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09.09.2026 16:02:30
NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in LKQ-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem LKQ-Papier statt. Der Schlusskurs des LKQ-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 50.46 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die LKQ-Aktie investiert hat, hat nun 19.818 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 08.09.2026 493.46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24.90 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 50.65 Prozent verringert.
Alle LKQ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6.47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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