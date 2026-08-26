NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor 10 Jahren bedeutet

Vor 10 Jahren wurde das LKQ-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 35.69 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 280.191 LKQ-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’108.43 USD, da sich der Wert eines LKQ-Anteils am 25.08.2026 auf 25.37 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 28.92 Prozent.

Am Markt war LKQ jüngst 6.50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch