LKQ Aktie 1693853 / US5018892084
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|LKQ-Anlage
|
26.08.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren LKQ-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 10 Jahren wurde das LKQ-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 35.69 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 280.191 LKQ-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’108.43 USD, da sich der Wert eines LKQ-Anteils am 25.08.2026 auf 25.37 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 28.92 Prozent.
Am Markt war LKQ jüngst 6.50 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu LKQ Corp.
|
26.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
19.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
12.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LKQ-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
05.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert LKQ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LKQ-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
Analysen zu LKQ Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: SMI geht etwas höher in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen schliesst in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich auf grünem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen bewegten sich abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.