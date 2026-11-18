Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit LKQ-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 32.25 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 310.078 LKQ-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5’826.36 USD, da sich der Wert einer LKQ-Aktie am 17.11.2026 auf 18.79 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 41.74 Prozent gleich.

Am Markt war LKQ jüngst 4.86 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch