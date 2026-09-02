NASDAQ Composite Index-Papier Littelfuse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Littelfuse von vor 3 Jahren verdient

Am 02.09.2023 wurde das Littelfuse-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 267.55 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Littelfuse-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.738 Littelfuse-Aktien. Die gehaltenen Littelfuse-Papiere wären am 01.09.2026 1’528.35 USD wert, da der Schlussstand 408.91 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 52.83 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Littelfuse eine Marktkapitalisierung von 10.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch