NASDAQ Composite Index-Papier Littelfuse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Littelfuse von vor 10 Jahren verdient

Am 11.11.2016 wurde die Littelfuse-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 149.20 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Littelfuse-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 67.024 Littelfuse-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 25’695.04 USD, da sich der Wert einer Littelfuse-Aktie am 10.11.2026 auf 383.37 USD belief. Damit wäre die Investition 156.95 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Littelfuse betrug jüngst 9.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch