NASDAQ Composite Index-Papier Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Littelfuse-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 07.10.2021 wurde die Littelfuse-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Littelfuse-Anteile an diesem Tag 276.99 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Littelfuse-Aktie investierten, hätten nun 0.361 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (454.28 USD), wäre die Investition nun 164.01 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 64.01 Prozent zugenommen.

Littelfuse wurde am Markt mit 11.42 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch