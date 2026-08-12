NASDAQ Composite Index-Papier Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Littelfuse-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Littelfuse-Papier statt. Der Schlusskurs der Littelfuse-Anteile betrug an diesem Tag 275.57 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Littelfuse-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3.629 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Littelfuse-Anteile wären am 11.08.2026 1’647.02 USD wert, da der Schlussstand 453.87 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 64.70 Prozent vermehrt.

Der Littelfuse-Wert an der Börse wurde auf 11.58 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch