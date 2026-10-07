Lincoln Electric Holdings Aktie 912664 / US5339001068
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier Lincoln Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lincoln Electric von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Lincoln Electric-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 07.10.2021 wurde das Lincoln Electric-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 136.01 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.735 Lincoln Electric-Aktien. Die gehaltenen Lincoln Electric-Aktien wären am 06.10.2026 202.59 USD wert, da der Schlussstand 275.54 USD betrug. Mit einer Performance von +102.59 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Lincoln Electric wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14.93 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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