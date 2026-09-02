NASDAQ Composite Index-Papier Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lincoln Electric-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Lincoln Electric-Papier statt. Der Schlusskurs des Lincoln Electric-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 194.20 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 5.149 Lincoln Electric-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’383.52 USD, da sich der Wert einer Lincoln Electric-Aktie am 01.09.2026 auf 268.68 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38.35 Prozent angewachsen.

Lincoln Electric markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch