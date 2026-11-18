Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Lincoln Electric-Aktie statt. Zum Handelsende standen Lincoln Electric-Anteile an diesem Tag bei 220.64 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.453 Lincoln Electric-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 270.81 USD gerechnet, wäre die Investition nun 122.74 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 22.74 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Lincoln Electric belief sich jüngst auf 14.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch