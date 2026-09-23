Lincoln Electric Holdings Aktie 912664 / US5339001068
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23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lincoln Electric von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Lincoln Electric-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das Lincoln Electric-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 236.29 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in die Lincoln Electric-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.232 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Lincoln Electric-Aktie auf 262.99 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’113.00 USD wert. Damit wäre die Investition 11.30 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Lincoln Electric belief sich jüngst auf 14.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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