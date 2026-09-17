NASDAQ Composite Index-Papier Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Ligand Pharmaceuticals-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Ligand Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag 107.93 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 92.649 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Ligand Pharmaceuticals-Aktie auf 275.20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25’497.00 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 154.97 Prozent gleich.

Der Marktwert von Ligand Pharmaceuticals betrug jüngst 5.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch