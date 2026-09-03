Ligand Pharmaceuticals Aktie 12015449 / US53220K5048
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03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ligand Pharmaceuticals-Investment gewesen.
Vor 1 Jahr wurde das Ligand Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 166.54 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.600 Ligand Pharmaceuticals-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 286.92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 172.28 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 72.28 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Ligand Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 5.68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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