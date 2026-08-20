NASDAQ Composite Index-Papier Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die Ligand Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 77.63 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 12.881 Ligand Pharmaceuticals-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’744.63 USD, da sich der Wert eines Ligand Pharmaceuticals-Anteils am 19.08.2026 auf 290.71 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 274.46 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Ligand Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 5.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch