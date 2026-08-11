Lifetime Brands Aktie 2209475 / US53222Q1031
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11.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lifetime Brands von vor 10 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Lifetime Brands gewesen.
Am 11.08.2016 wurden Lifetime Brands-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 13.00 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Lifetime Brands-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 76.923 Lifetime Brands-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (9.27 USD), wäre das Investment nun 713.08 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 28.69 Prozent verkleinert.
Lifetime Brands markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 211.38 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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