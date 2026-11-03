NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lifetime Brands-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das Lifetime Brands-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Lifetime Brands-Anteile an diesem Tag bei 14.00 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Lifetime Brands-Aktie investiert hat, hat nun 71.429 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 626.43 USD, da sich der Wert eines Lifetime Brands-Anteils am 02.11.2026 auf 8.77 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -37.36 Prozent.

Der Lifetime Brands-Wert an der Börse wurde auf 194.40 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch