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03.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lifetime Brands-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Lifetime Brands-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Vor 10 Jahren wurde das Lifetime Brands-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Lifetime Brands-Anteile an diesem Tag bei 14.00 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Lifetime Brands-Aktie investiert hat, hat nun 71.429 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 626.43 USD, da sich der Wert eines Lifetime Brands-Anteils am 02.11.2026 auf 8.77 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -37.36 Prozent.
Der Lifetime Brands-Wert an der Börse wurde auf 194.40 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lifetime Brands IncShs
Analysen zu Lifetime Brands IncShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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