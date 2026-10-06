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Lifetime Brands Aktie 2209475 / US53222Q1031

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Lifetime Brands-Performance im Blick 06.10.2026 16:02:17

NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lifetime Brands-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lifetime Brands-Investment verlieren können.

Lifetime Brands
8.40 EUR 0.00%
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Das Lifetime Brands-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Lifetime Brands-Papier an diesem Tag bei 12.96 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Lifetime Brands-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.716 Lifetime Brands-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 9.06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69.91 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 30.09 Prozent verringert.

Am Markt war Lifetime Brands jüngst 208.59 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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