NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lifetime Brands von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Lifetime Brands-Papier statt. Der Schlusskurs der Lifetime Brands-Anteile betrug an diesem Tag 15.69 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Lifetime Brands-Aktie investiert hat, hat nun 6.373 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Lifetime Brands-Anteile wären am 03.08.2026 54.37 USD wert, da der Schlussstand 8.53 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 45.63 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Lifetime Brands zuletzt 191.55 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch