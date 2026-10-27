NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lifetime Brands von vor 5 Jahren gekostet

Am 27.10.2021 wurden Lifetime Brands-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16.90 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Lifetime Brands-Aktie investierten, hätten nun 5.917 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Lifetime Brands-Papiers auf 8.28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48.99 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 51.01 Prozent vermindert.

Lifetime Brands wurde am Markt mit 190.09 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch