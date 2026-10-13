NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lifetime Brands-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Lifetime Brands-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3.46 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 289.017 Lifetime Brands-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 9.54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’757.23 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 175.72 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Lifetime Brands bezifferte sich zuletzt auf 219.05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch