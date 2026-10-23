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|Lifecore Biomedical-Investition
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23.10.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Papier Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lifecore Biomedical-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Lifecore Biomedical gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Lifecore Biomedical-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6.81 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Lifecore Biomedical-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1’468.429 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’353.89 USD, da sich der Wert eines Lifecore Biomedical-Papiers am 22.10.2026 auf 6.37 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6.46 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte Lifecore Biomedical einen Börsenwert von 241.24 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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