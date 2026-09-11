NASDAQ Composite Index-Papier Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lifecore Biomedical von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde das Lifecore Biomedical-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 10.60 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Lifecore Biomedical-Aktie investierten, hätten nun 943.396 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Lifecore Biomedical-Aktien wären am 10.09.2026 3’858.49 USD wert, da der Schlussstand 4.09 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 61.42 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Lifecore Biomedical eine Marktkapitalisierung von 154.86 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch