Lifecore Biomedical Aktie 435004 / US5147661046
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04.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lifecore Biomedical-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Lifecore Biomedical-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Lifecore Biomedical-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Lifecore Biomedical-Papier bei 7.87 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 127.065 Lifecore Biomedical-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (4.35 USD), wäre die Investition nun 552.73 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 44.73 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Lifecore Biomedical eine Marktkapitalisierung von 179.12 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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