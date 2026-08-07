NASDAQ Composite Index-Papier Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lifecore Biomedical-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Lifecore Biomedical-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Lifecore Biomedical-Papier bei 10.71 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9.337 Lifecore Biomedical-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (4.84 USD), wäre die Investition nun 45.19 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54.81 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Lifecore Biomedical eine Marktkapitalisierung von 167.13 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch