NASDAQ Composite Index-Papier Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lifecore Biomedical-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Die Lifecore Biomedical-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 13.70 USD. Bei einem Lifecore Biomedical-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 72.993 Lifecore Biomedical-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 15.10.2026 470.07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6.44 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 52.99 Prozent eingebüsst.

Lifecore Biomedical markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 243.94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch