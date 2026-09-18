NASDAQ Composite Index-Papier Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lifecore Biomedical-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Lifecore Biomedical-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 12.71 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lifecore Biomedical-Aktie investiert, befänden sich nun 7.868 Lifecore Biomedical-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Lifecore Biomedical-Anteile wären am 17.09.2026 35.09 USD wert, da der Schlussstand 4.46 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 64.91 Prozent verringert.

Lifecore Biomedical wurde am Markt mit 157.15 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch