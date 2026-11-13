NASDAQ Composite Index-Papier Lattice Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lattice Semiconductor von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde das Lattice Semiconductor-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 82.46 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12.127 Lattice Semiconductor-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 12.11.2026 1’441.30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 118.85 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 44.13 Prozent gesteigert.

Lattice Semiconductor wurde am Markt mit 17.45 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch