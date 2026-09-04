NASDAQ Composite Index-Papier Lattice Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lattice Semiconductor-Investment von vor einem Jahr verdient

Am 04.09.2025 wurden Lattice Semiconductor-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 65.97 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1.516 Lattice Semiconductor-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 172.24 USD, da sich der Wert eines Lattice Semiconductor-Anteils am 03.09.2026 auf 113.63 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 72.24 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Lattice Semiconductor eine Börsenbewertung in Höhe von 16.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch