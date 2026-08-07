NASDAQ Composite Index-Papier Lattice Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lattice Semiconductor-Investment von vor einem Jahr verdient

Am 07.08.2025 wurden Lattice Semiconductor-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 60.72 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 164.690 Lattice Semiconductor-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21’195.65 USD, da sich der Wert eines Lattice Semiconductor-Anteils am 06.08.2026 auf 128.70 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 111.96 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Lattice Semiconductor eine Börsenbewertung in Höhe von 18.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch