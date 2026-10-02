NASDAQ Composite Index-Papier Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lattice Semiconductor von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Lattice Semiconductor-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Lattice Semiconductor-Papier bei 72.87 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 13.723 Lattice Semiconductor-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.10.2026 1’768.35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 128.86 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 76.84 Prozent.

Lattice Semiconductor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch