Lattice Semiconductor-Investment 09.01.2026 16:02:22

NASDAQ Composite Index-Papier Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lattice Semiconductor von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Lattice Semiconductor-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Lattice Semiconductor
66.66 CHF 1.26%
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Lattice Semiconductor-Aktie statt. Der Schlusskurs des Lattice Semiconductor-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 44.54 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 224.517 Lattice Semiconductor-Aktien im Depot. Die gehaltenen Lattice Semiconductor-Anteile wären am 08.01.2026 18’457.57 USD wert, da der Schlussstand 82.21 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 84.58 Prozent vermehrt.

Lattice Semiconductor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11.34 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch