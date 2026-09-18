Lattice Semiconductor Aktie 946589 / US5184151042
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18.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lattice Semiconductor von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lattice Semiconductor-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Lattice Semiconductor-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Lattice Semiconductor-Aktie bei 65.59 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 152.462 Lattice Semiconductor-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 16’546.73 USD, da sich der Wert eines Lattice Semiconductor-Anteils am 17.09.2026 auf 108.53 USD belief. Mit einer Performance von +65.47 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Lattice Semiconductor einen Börsenwert von 15.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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