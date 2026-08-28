NASDAQ Composite Index-Papier Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lattice Semiconductor von vor 10 Jahren eingefahren

Am 28.08.2016 wurde die Lattice Semiconductor-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 6.16 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Lattice Semiconductor-Papier investiert hätte, hätte er nun 1’623.377 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 120.47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 195’568.18 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 1’855.68 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Lattice Semiconductor belief sich zuletzt auf 16.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch