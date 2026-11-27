Heute vor 3 Jahren wurden Trades Landstar System-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 173.81 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Landstar System-Aktie investiert hat, hat nun 57.534 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 25.11.2026 8’767.62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 152.39 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 12.32 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Landstar System belief sich zuletzt auf 5.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch