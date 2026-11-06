NASDAQ Composite Index-Papier Landstar System-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Landstar System-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Landstar System-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Landstar System-Aktie bei 175.85 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 56.867 Landstar System-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’282.06 USD, da sich der Wert einer Landstar System-Aktie am 05.11.2026 auf 145.64 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17.18 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Landstar System einen Börsenwert von 5.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch