NASDAQ Composite Index-Papier Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Landstar System-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Landstar System-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Landstar System-Aktie letztlich bei 155.21 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Landstar System-Aktie investiert, befänden sich nun 6.443 Landstar System-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’091.88 USD, da sich der Wert eines Landstar System-Papiers am 08.10.2026 auf 169.47 USD belief. Das entspricht einem Plus von 9.19 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Landstar System eine Börsenbewertung in Höhe von 5.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch