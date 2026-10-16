NASDAQ Composite Index-Papier Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Landstar System von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurden Landstar System-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 65.69 USD wert. Bei einem Landstar System-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 152.230 Landstar System-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Landstar System-Aktie auf 172.46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26’253.62 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 162.54 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Landstar System eine Börsenbewertung in Höhe von 5.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch