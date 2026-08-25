Lancaster Colony Aktie 946355 / US5138471033
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25.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lancaster Colony von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren Lancaster Colony-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Lancaster Colony-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Lancaster Colony-Anteile bei 185.08 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in die Lancaster Colony-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.403 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 625.46 USD, da sich der Wert eines Lancaster Colony-Papiers am 24.08.2026 auf 115.76 USD belief. Damit wäre die Investition 37.45 Prozent weniger wert.
Lancaster Colony markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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