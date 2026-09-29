NASDAQ Composite Index-Papier Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lancaster Colony-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 29.09.2023 wurde die Lancaster Colony-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Lancaster Colony-Papier bei 165.03 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Lancaster Colony-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.606 Anteilen. Die gehaltenen Lancaster Colony-Aktien wären am 28.09.2026 61.26 USD wert, da der Schlussstand 101.10 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 38.74 Prozent eingebüsst.

Am Markt war Lancaster Colony jüngst 2.74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch