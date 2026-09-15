NASDAQ Composite Index-Papier Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lancaster Colony-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Lancaster Colony-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 131.75 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lancaster Colony-Aktie investiert, befänden sich nun 7.590 Lancaster Colony-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Lancaster Colony-Anteile wären am 14.09.2026 781.33 USD wert, da der Schlussstand 102.94 USD betrug. Damit wäre die Investition um 21.87 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Lancaster Colony belief sich zuletzt auf 2.85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch