NASDAQ Composite Index-Papier Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lancaster Colony von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde die Lancaster Colony-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 175.38 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lancaster Colony-Aktie investiert, befänden sich nun 0.570 Lancaster Colony-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Lancaster Colony-Aktie auf 105.39 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 60.09 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 39.91 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Lancaster Colony belief sich zuletzt auf 2.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch