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|Lam Research-Dividende
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04.11.2026 07:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Lam Research-Aktie: Über diese Dividende können sich Lam Research-Aktionäre freuen
So viel Dividende trägt Lam Research zum Dividendenportfolio der Aktionäre bei.
Wie im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Lam Research am 03.11.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2026 1.04 USD. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 13.04 Prozent gestiegen. Lam Research zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 1.27 Mrd. USD. Damit wurde die Lam Research-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 10.53 Prozent vergrössert.
Lam Research- Ausschüttungsrendite im Blick
Das Lam Research-Papier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 230.72 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite des Lam Research-Anteilsscheins 0.27 Prozent. Somit fiel die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 0.95 Prozent.
Gegenüberstellung von realer Rendite und Lam Research-Aktienkurs
Innerhalb von 1 Jahr ist der Aktienkurs von Lam Research via NASDAQ 48.11 Prozent gestiegen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 48.28 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.
Dividendenprognose von Dividenden-Titel Lam Research
Für 2027 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1.31 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0.57 Prozent zulegen.
Lam Research-Kerndaten
Lam Research ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 283.958 Mrd. USD. Lam Research weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 65.80 auf. Der Umsatz von Lam Research betrug in 2026 23.233 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 5.76 USD.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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Lam Research am 04.11.2026
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