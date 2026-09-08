NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lakeland Financial von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Lakeland Financial-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 67.99 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14.708 Lakeland Financial-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.09.2026 890.87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 60.57 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 10.91 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Lakeland Financial betrug jüngst 1.51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch