NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lakeland Financial von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden Lakeland Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Lakeland Financial-Papier an diesem Tag 64.28 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1.556 Lakeland Financial-Papiere. Die gehaltenen Lakeland Financial-Papiere wären am 21.09.2026 93.23 USD wert, da der Schlussstand 59.93 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6.77 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Lakeland Financial belief sich jüngst auf 1.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch