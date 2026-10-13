NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lakeland Financial von vor 3 Jahren verdient

Das Lakeland Financial-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 48.69 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Lakeland Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.054 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.10.2026 gerechnet (57.24 USD), wäre das Investment nun 117.56 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 17.56 Prozent.

Der Lakeland Financial-Wert an der Börse wurde auf 1.41 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch