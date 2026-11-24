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|Rentables Lakeland Financial-Investment?
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24.11.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lakeland Financial-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lakeland Financial-Aktie Anlegern gebracht.
Die Lakeland Financial-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Lakeland Financial-Aktie betrug an diesem Tag 43.84 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Lakeland Financial-Aktie investierten, hätten nun 2.281 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 60.65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138.34 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 38.34 Prozent gleich.
Am Markt war Lakeland Financial jüngst 1.48 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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