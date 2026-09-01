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Lakeland Financial Aktie 206067 / US5116561003

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Performance unter der Lupe 01.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lakeland Financial-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Lakeland Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Lakeland Financial
58.90 USD -0.30%
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Vor 10 Jahren wurden Lakeland Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 35.74 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Lakeland Financial-Aktie investiert hat, hat nun 2.798 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Lakeland Financial-Aktien wären am 31.08.2026 165.33 USD wert, da der Schlussstand 59.09 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +65.33 Prozent.

Am Markt war Lakeland Financial jüngst 1.48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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