NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lakeland Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Die Lakeland Financial-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Lakeland Financial-Papier an diesem Tag bei 34.89 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28.662 Lakeland Financial-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Lakeland Financial-Aktie auf 58.76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’684.15 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 68.42 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Lakeland Financial bezifferte sich zuletzt auf 1.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch