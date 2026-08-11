NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lakeland Financial von vor einem Jahr eingefahren

Die Lakeland Financial-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 60.32 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Lakeland Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.658 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 101.18 USD, da sich der Wert einer Lakeland Financial-Aktie am 10.08.2026 auf 61.03 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1.18 Prozent.

Lakeland Financial war somit zuletzt am Markt 1.54 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch